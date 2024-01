Sanno, ist immer für eine Überraschung gut!

Die technische Analyse der Sanno-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage der Aktie bei 1002,98 JPY lag, während der aktuelle Kurs bei 885 JPY liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -11,76 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Bild, da der aktuelle Wert (-2,19 Prozent) nahe dem gleitenden Durchschnitt (904,78 JPY) liegt. Somit erhält die Sanno-Aktie in diesem Fall ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Sanno zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und werden daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung hat in letzter Zeit kaum Änderungen erfahren, was zu einer weiteren Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt wird Sanno daher in diesem Punkt ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 42,11 für einen Zeitraum von 7 Tagen und von 58,02 für 25 Tage. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Sanno-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen.