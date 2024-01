Sanno Aktie: Das ist die Höhe!

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Eine Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt interessante Ausprägungen bei Sanno. Die Diskussionsintensität ist stark angestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich positiv verändert, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv gegenüber Sanno. In den letzten Tagen waren 12 Tage positiv und nur zwei Tage negativ. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für Sanno eine Ausprägung von 23,94, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Für den RSI25 beläuft sich der Wert auf 51,54, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich ein Gesamtrating von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sanno-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1002,29 JPY lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 906 JPY, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 904,34 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Sanno insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.