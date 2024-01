Sanno Aktie: Was war das denn?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass Sanno über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum stabil, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Sanno liegt bei 42,11, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 58,02, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für Sanno aufgrund einer Abweichung des aktuellen Kurses von -11,76 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Allerdings zeigt die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von nur -2,19 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Sanno ist überwiegend positiv, wie durch die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen und die Aufnahme positiver Themen in den letzten ein bis zwei Tagen festgestellt wurde. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich aus dieser Analyse eine "Neutral"-Bewertung für Sanno hinsichtlich der Aktivität im Netz und der Rate der Stimmungsänderung, während die Bewertungen des RSI und der technischen Analyse zu unterschiedlichen Einschätzungen führen. Trotzdem ist die Stimmung der Anleger positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.