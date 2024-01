Sanno Aktie: Lieber beobachten als handeln

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmungen und Diskussionen rund um Aktien. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Sanno wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was das langfristige Stimmungsbild als "Gut" einstuft.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Sanno als neutral eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 72,37 und führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25 bei 63,16 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength-Indikators als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Sanno von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch die überwiegend positiven Themen rund um den Wert haben zu einer positiven Anleger-Stimmung geführt. Dies erlaubt eine Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Sanno-Aktie aktuell -3,61 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -13,04 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.

