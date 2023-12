Sanno Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Stimmung rund um die Aktie von Sanno reflektiert sich deutlich in den Diskussionen auf den sozialen Medien. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während auch neutrale Themen angesprochen werden. Basierend auf diesen Beobachtungen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein.

Der Relative Strength Index (RSI) für Sanno liegt bei 32,08, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt sich ebenfalls eine neutrale Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sanno-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 1013,62 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 912 JPY deutlich darunter liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Sanno in den letzten Wochen verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird als neutral eingeschätzt.

Zusammenfassend wird die Aktie von Sanno aufgrund der Anlegerstimmung, des RSI und der technischen Analyse insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen, während das Sentiment der Aktie als "Gut" bewertet wird.