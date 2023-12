Sanno Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Basierend auf der Diskussionsintensität und der Veränderung der Stimmung ergeben sich neue Bewertungen für Aktien. Bei Sanno wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer insgesamt schlechten Langzeitstimmung führt.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit sieben Tagen im grünen Bereich und kaum negativen Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen diskutiert. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie durch die Redaktion und einer insgesamt guten Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie. Der RSI für die letzten 7 Tage beträgt 68, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI für die letzten 25 Tage ist mit 67,16 ebenfalls neutral. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein neutrales Rating für Sanno.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Sanno-Aktie mit 886 JPY 3,5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer neutralen kurzfristigen Bewertung führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -12,67 Prozent, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als neutral eingestuft.