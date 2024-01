Sanno Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der Bewertung werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. In Bezug auf Sanno zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher positiv, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 1001,73 JPY für Sanno, während der aktuelle Kurs bei 896 JPY liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 von -10,55 Prozent. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 903,62 JPY, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Sanno daher eine Gesamtnote von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sanno-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer neutralen Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 12 Tagen grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt zwei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Sanno unterhalten, was zu einer guten Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine gute Einschätzung.