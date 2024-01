Sanno Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 13 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Sanno gesprochen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt mit "Gut" im Anleger-Sentiment.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator für den Trend betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Sanno-Aktie beträgt derzeit 1001,98 JPY, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 897 JPY liegt (-10,48 Prozent Abweichung). Dadurch erhält Sanno eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 903,86 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt (-0,76 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Zusammen ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend verbessert hat, was mit "Gut" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfahren hat als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger erregt hat, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sanno-Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 15,63 Punkten, was darauf hindeutet, dass Sanno überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Sanno-Aktie damit ein "Gut"-Rating im Bereich des Relative-Stärke-Index.