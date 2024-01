Sanmina Aktie: Das sieht interessant aus!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Diskussion über Sanmina in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Sanmina wurde in etwa normalem Umfang diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Sanmina in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,08 Prozent erzielt. Andere Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um -0,49 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Sanmina im Branchenvergleich um -9,58 Prozent unterperformt hat. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine Rendite von 9,38 Prozent im letzten Jahr, wobei Sanmina 19,46 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Underperformance von Sanmina zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Sanmina beträgt derzeit 10 und liegt damit 78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten) von 46. Aus dieser Sicht ist die Aktie unterbewertet und erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein bekanntes Signal der technischen Analyse, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Sanmina liegt bei 67,11, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 43,87 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für Sanmina.