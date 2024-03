Sanmina Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

In den letzten zwölf Monaten haben 2 Analystenbewertungen für die Sanmina-Aktie stattgefunden. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 1 "Schlecht". Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Sanmina-Aktie. Im letzten Monat gab es 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen, was zu einer kurzfristigen Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,5 USD festgelegt, was einem Aufwärtspotenzial von 4,85 Prozent entspricht. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 59,61 USD ergibt sich daher eine "Neutral"-Empfehlung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 12,22, was 84 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 76. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält ein "Gut" auf Grundlage des KGV.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 5,06 Prozent, was jedoch 486,65 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Bereich "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -1,14 Prozent, wobei Sanmina aktuell 6,2 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Sanmina bei 55,05 USD verläuft, was als "Gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs liegt aktuell bei 59,61 USD, was einem Abstand von +8,28 Prozent entspricht. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 derzeit bei 58,04 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Gut" auf Basis der technischen Analyse.