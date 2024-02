Sanmina Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“, und dazwischen als neutral. Der RSI von Sanmina liegt bei 43,86 und wird daher als „neutral“ eingestuft. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 35,15 und deutet ebenfalls auf eine „neutral“-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf den Aktienkurs hat Sanmina in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,21 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die durchschnittlich um -2,51 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine Rendite von 580,69 Prozent hatte, zeigt sich eine Unterperformance von 587,89 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Sanmina in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Sanmina veröffentlicht. Der Meinungsmarkt hat sich jedoch in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Sanmina beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Sanmina-Aktie abgegeben, wovon 0 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Sanmina-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Sanmina vor, jedoch ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 45 USD. Dies bedeutet ein Abwärtspotential von -26,04 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Sanmina somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.