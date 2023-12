Sanlux Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Sanlux liegt bei 89,33, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, berechnet über 25 Tage, zeigt einen Wert von 48,35, was auf eine "neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt wird die Bewertung daher als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Sanlux überwiegend negativ diskutiert. An fünf Tagen dominierten positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war das Interesse der Anleger hauptsächlich von negativen Themen geprägt. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 23,93 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor, nämlich "Industrie", eine Überperformance von 24,61 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt -1,05 Prozent, und Sanlux liegt aktuell 24,98 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet. Der GD200 des Wertes liegt bei 4,97 CNH, während der Kurs der Aktie bei 5,39 CNH liegt, was einer Überperformance von +8,45 Prozent entspricht, und somit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage beträgt 5,34 CNH, was einer Abweichung von +0,94 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Gut" bewertet.