Sanlux Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Relative Stärke-Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses und normiert diese auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für Sanlux beträgt der RSI 61,7, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 44,97 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Dies führt zu einem Gesamtrating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenausschüttung liegt Sanlux mit einer Dividende von 1 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,48 % für Maschinen. Die Differenz beträgt 0,48 Prozentpunkte, was zu einer aktuellen Einstufung als "Neutral" führt.

Die Stimmung der Anleger spiegelt sich auch in der sozialen Medien wider, wo überwiegend negative Kommentare zu Sanlux zu finden sind. In den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer Einstufung als "Schlecht" hinsichtlich der Stimmung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,93 Prozent erzielt, was 24,55 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Bereich "Maschinen" liegt die durchschnittliche jährliche Rendite bei -1,02 Prozent, wobei Sanlux aktuell um 24,94 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.