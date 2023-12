Sanlux Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Aktienkurs von Sanlux hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen im Industrie-Sektor eine Rendite von 23,93 Prozent erzielt, was mehr als 25 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Selbst im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -1,06 Prozent verzeichnete, liegt Sanlux mit einer Rendite von 24,98 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung hat die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt der Wert für die Sanlux-Aktie bei 37, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ergibt sich ein RSI-Wert von 43,19, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Sanlux daher ein "Neutral"-Rating nach der RSI-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sanlux-Aktie der letzten 200 Handelstage um 14,52 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +6,97 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie, und in den sozialen Medien wurden zuletzt überwiegend negative Meinungen zur Sanlux-Aktie veröffentlicht. Der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Sanlux beschäftigt, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Schlecht".