Sanlam-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Sanlam":

Die Sanlam-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,06 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 3,4 EUR, was einem Unterschied von +11,11 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 3,37 EUR, was einer ähnlichen Höhe (+0,89 Prozent) entspricht. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis, während die einfache Charttechnik insgesamt eine "Gut"-Bewertung für Sanlam ergibt.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und daher eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine positive Veränderung gezeigt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Sanlam in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In den sozialen Medien wurde Sanlam in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut", und insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI für Sanlam beträgt aktuell 47,83, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ebenfalls ein Wert von 47, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".