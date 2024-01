Coda Octopus Aktie: Was war das denn?

Die Dividendenrendite der Aktie von Coda Octopus liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Elektronische Geräte und Komponenten einen geringeren Ertrag von 11546,48 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer niedrigeren Dividendenausschüttung und einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Coda Octopus-Aktie beträgt derzeit 61, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 50 ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Die Analyse der RSIs ergibt also insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Coda Octopus-Aktie.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Coda Octopus-Aktie ein Durchschnitt von 7,51 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,02 USD, was einem Unterschied von -19,84 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Coda Octopus-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Beim Sentiment und Buzz der Aktie von Coda Octopus zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.