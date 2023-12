Sanlam Aktie: Nächster Hammer kommt!

Weitere Suchergebnisse zu "Sanlam":

Die Sanlam-Aktie wird anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 3,04 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 3,46 EUR liegt, was einer Differenz von +13,82 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein Wert von 3,35 EUR, was einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (+3,28 Prozent) entspricht. Daher wird die Aktie auf dieser kurzfristigeren Basis als "Neutral" bewertet.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, das derzeit bei 13 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse 13,45 Euro für jeden Euro Gewinn von Sanlam zahlt, was 43 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieses unterbewerteten KGV erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden anhand von Stimmungsanalysen und Diskussionen in sozialen Medien bewertet. Die Diskussionsintensität zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die Anlegerstimmung wird ebenfalls untersucht, wobei festgestellt wird, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "Neutral" führt.