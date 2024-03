Sanlam Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Sanlam Ltd":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Sanlam ein Neutral-Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Sanlam-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 58,33 und ein Wert für den RSI25 von 49,28, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Das Gesamtranking des Relative Strength Indikators ist somit "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, wodurch die Bewertung "Schlecht" für die langfristige Diskussionintensität vergeben wurde. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert. Das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ist daher "Schlecht".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die Sanlam derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 3,27 EUR, womit der Kurs der Aktie (3,52 EUR) um +7,65 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 3,48 EUR, was einer Abweichung von +1,15 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Sanlam als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 10,6 insgesamt 48 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Versicherung", der 20,43 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".