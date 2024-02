Sanlam Aktie: Alles nach Plan!

Der Relative Strength Index, auch als RSI bekannt, ist ein gängiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Aktuell liegt der Sanlam-RSI bei 42,86, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beläuft sich auf 52,38 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für Sanlam.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Ein niedriges KGV bedeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Sanlam weist aktuell ein KGV von 12,84 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser Abstand beträgt 45 Prozent im Vergleich zum Durchschnittskgv der Branche "Versicherung" von 23. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV erhält die Aktie eine Bewertung als "günstig" auf Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Sanlam derzeit eine Dividendenrendite von 5,4 Prozent auf, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,69 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysten haben die Stimmung rund um Sanlam auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen über Sanlam aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung auf Basis des RSI, eine positive Bewertung hinsichtlich des KGV und der Stimmung, sowie eine neutrale Bewertung bezüglich der Dividende für Sanlam.