SanlamPK Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Bei Sanlam beträgt das aktuelle KGV 12, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Versicherung" (mit einem Durchschnitt von 23) darauf hindeutet, dass Sanlam derzeit unterbewertet ist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten zwei Wochen wurde Sanlam von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Auch die überwiegend positiven Themen rund um den Wert in den vergangenen Tagen deuten darauf hin, dass die Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung erzeugt.

Im Hinblick auf die Dividendenpolitik schüttet Sanlam nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, weshalb die Einstufung "Neutral" lautet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sanlam-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,17 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,54 EUR weicht um +11,67 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht zu einer "Gut"-Bewertung führt. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, liegt der letzte Schlusskurs (3,44 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,91 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Sanlam-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.