SanlamPK Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen überwogen die positiven Themen in den Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Sanlam. Auf Basis dieser Daten bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Sanlam liegt bei 45,83, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 48, was ebenfalls als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird, und daher auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Sanlam aktuell 5, was eine positive Differenz von +0,9 Prozent zum Branchendurchschnitt in der Versicherungsbranche darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Sanlam von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt aktuell bei 13,45 und damit um 43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 23 in der Versicherungsbranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Sanlam auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

