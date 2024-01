Sankyu Aktie: Das sieht interessant aus!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator beträgt für die Sankyu-Aktie derzeit 25, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Gut"-Rating für Sankyu.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich für die Sankyu-Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der aktuelle Kurs nur geringfügig vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 bzw. 50 Handelstage abweicht.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen weder positive noch negative Ausschläge bezüglich der Sankyu-Aktie, was zu einer "Neutral"-Einstufung des Unternehmens führt. Die Anlegerstimmung wird somit als angemessen bewertet.

In den letzten vier Wochen konnte eine Verbesserung der Stimmungslage und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz bezüglich Sankyu in den sozialen Medien verzeichnet werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.