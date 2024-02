Sankyu Aktie: Abwarten

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die technische Analyse von Sankyu-Aktien zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 5036,59 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 5368 JPY lag, was einer Abweichung von +6,58 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 5241,38 JPY nahe am letzten Schlusskurs (+2,42 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Einsichten. Die Diskussionsintensität zu Sankyu ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis dieser Analyse.

Die Anleger zeigen in den sozialen Medien ein positives Sentiment zu Sankyu-Aktien. Überwiegend positiv wurde in den letzten zwei Wochen über das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten Tagen dominierten positive Themen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass die Sankyu-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI: 31,64 Punkte) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI: 43,89 Punkte), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Sankyu-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des Relative Strength Index eine "Neutral"-Bewertung.