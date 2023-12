Sankyo Kasei Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Sankyokasei in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Aus diesem Grund wird die Aktie von uns mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität bei Sankyokasei gemessen. Daher erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Sankyokasei anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 93,39 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Sankyokasei-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Sankyokasei in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Sankyokasei derzeit unter dem gleitenden Durchschnittskurs liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 3214,32 JPY, während der Kurs der Aktie bei 3020 JPY liegt, was einer Abweichung von -6,05 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 3050,96 JPY, was einer Abweichung von -1,01 Prozent entspricht und somit zu einer Einordnung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Neutral".