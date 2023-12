Sankyo Kasei Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die technische Analyse der Sankyokasei-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 3228,69 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3335 JPY lag, was einer Abweichung von +3,29 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 3054,44 JPY, was einer Abweichung von +9,19 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating für die Sankyokasei-Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Sankyokasei zeigen weder positive noch negative Ausschläge. Überwiegend wurden in den letzten Tagen neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, weshalb das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird. Die Aktie von Sankyokasei wird bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild zu Sankyokasei. Weder gab es eine Tendenz zu besonders positiven noch negativen Themen in den sozialen Medien. Auch die Stärke der Diskussion zeigte keine signifikanten Unterschiede. Somit erhält Sankyokasei in Bezug auf das Sentiment und den Buzz eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Sankyokasei-Aktie liegt bei 32, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (35,56) ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Sankyokasei.