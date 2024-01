Sankyo Kasei Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Stimmung der Anleger bei Sankyokasei in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten Wochen haben wir die Äußerungen und Meinungen ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es zeigte sich, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führte.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen häufig eingesetzten Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 93,39 Punkten, was bedeutet, dass die Sankyokasei-Aktie überkauft ist und ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen weder Über- noch Unterbewertung und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Sankyokasei eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Sankyokasei in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert und wird daher mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die Sankyokasei derzeit ein "Schlecht" ist. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 3214,32 JPY, womit der Kurs der Aktie (3020 JPY) um -6,05 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage zeigt eine Abweichung von -1,01 Prozent, was einem "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".