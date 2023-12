Sankongyo Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Marktstimmung und kann diese verstärken oder umkehren. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung in den sozialen Medien können neue Bewertungen für Aktien ergeben. Bei Sanko Sangyo wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung gemessen. Daher wird dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet.

In den letzten zwei Wochen wurde Sanko Sangyo von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also auch eine "Neutral"-Einstufung.

Bei der Beurteilung, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Der 7-Tage-RSI von Sanko Sangyo liegt momentan bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Sanko Sangyo-Aktie überkauft ist. Auch der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt an, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält die Aktie für den RSI eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sanko Sangyo-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 513,13 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs (397 JPY) weicht somit um -22,63 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt, dass der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sanko Sangyo-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.