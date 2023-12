Sankongyo Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Bestandteil der technischen Analyse von Aktienkursen. Für die Sanko Sangyo-Aktie zeigt der RSI einen Wert von 100, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung des Signals als "Schlecht". Selbst wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), bleibt die Einstufung erhalten, da der Wert bei 72 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird.

Die technische Analyse misst auch die Abweichung des aktuellen Kurses von verschiedenen gleitenden Durchschnitten. Im Vergleich zu einem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt sich für die Sanko Sangyo-Aktie eine Abweichung von -23,86 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von -10,36 Prozent eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten basieren, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger. In diesem Zusammenhang haben unsere Analysten die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Stimmung rund um die Sanko Sangyo-Aktie neutral ist. Auch die Kommentare in den sozialen Medien waren neutral, was zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" führt.

Unsere Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Sanko Sangyo in den letzten Wochen kaum verändert hat. Dies führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Sanko Sangyo-Aktie daher aufgrund der technischen Analyse und der Stimmung der Anleger mit einer "Schlecht"- und "Neutral"-Bewertung eingestuft.