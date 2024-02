Sankongyo Aktie: Da kann man verrückt werden!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Sanko Sangyo-Aktie von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien neutral bewertet. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Meinungsäußerungen führte zu diesem Schluss. In den Diskussionen wurden hauptsächlich neutrale Themen angesprochen, was zu der Einstufung "Neutral" führte.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sanko Sangyo-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 474,7 JPY lag. Der letzte Schlusskurs von 420 JPY führte zu einer negativen Bewertung (-11,52 Prozent Unterschied). Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 404,8 JPY führte zu einer "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe lag (+3,75 Prozent).

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigte sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Daher erhielt Sanko Sangyo auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Sanko Sangyo-Aktie ergab einen Wert von 57, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führte. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis führte zu einem neutralen Rating (Wert: 38,46).

Insgesamt ergibt sich daher für die Sanko Sangyo-Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse, des Sentiments und des Relative Strength Index.