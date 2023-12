Sanko Techno Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht dabei von 0 bis 100. Für die Sanko Techno liegt der RSI bei 75,44, was als überkauft eingestuft wird und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Weder positive noch negative Ausschläge waren zu verzeichnen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Sanko Techno. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für Sanko Techno zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insofern erhält die Aktie von Sanko Techno bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sanko Techno-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 1114,64 JPY. Der letzte Schlusskurs (1239 JPY) liegt deutlich darüber (Unterschied +11,16 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Wert 1255,86 JPY, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-1,34 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Sanko Techno-Aktie für die einfache Charttechnik in Summe ein "Gut"-Rating.