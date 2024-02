Sanko Techno Aktie: Einfach unglaublich

Die Sanko Techno-Aktie wird derzeit auf Basis der technischen Analyse bewertet. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 1168,66 JPY, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs liegt bei 1302 JPY, was einem Abstand von +11,41 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 1267,34 JPY, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich eine Bewertung von "Gut" basierend auf beiden Zeiträumen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sanko Techno-Aktie liegt bei 43,7, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger wird neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt. Analysen sozialer Plattformen zeigen, dass die Stimmung und die Kommentare rund um Sanko Techno neutral sind, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Internet-Kommunikation zeigt kaum Veränderungen in den letzten Wochen. Die Aktie wird daher insgesamt mit "Neutral" bewertet, da keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt wurde.