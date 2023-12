Sanko Gosei Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die technische Analyse der Sanko Gosei-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 500 JPY einen Abstand von -15,69 Prozent zum GD200 (593,08 JPY) aufweist, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der einen Kurs von 549,36 JPY ausweist, liegt um -8,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal gilt. Somit wird der Gesamtkurs der Sanko Gosei-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Der Relative Strength Index (RSI), ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, liegt bei 64,15 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der die Kursbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, weist mit 63,76 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält die Aktie von Sanko Gosei eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt die übliche Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde neutral über Sanko Gosei diskutiert. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis des Anleger-Sentimentsbarometers.