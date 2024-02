Sankirvice Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die technische Analyse der Sanki Service-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs auf 1137,09 JPY gestiegen ist, während der aktuelle Kurs bei 1376 JPY liegt. Dies führt zu einer positiven Differenz von +21,01 Prozent im Vergleich zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. In ähnlicher Weise liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 1257,84 JPY, was einem Abstand von +9,39 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Sanki Service-Aktie beträgt 45,71, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50,07, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken in Bezug auf die Sanki Service-Aktie war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung, da die Diskussionsintensität als durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung als kaum verändert eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für die Sanki Service-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des RSI, des Anleger-Sentiments und des Sentiments und Buzz im Internet.