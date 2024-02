Sankirvice Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die technische Analyse der Sanki Service-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 1137,09 JPY liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 1376 JPY um +21,01 Prozent abweicht, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1257,84 JPY) liegt mit einem Abweichungsgrad von +9,39 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Sanki Service-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein neutrales Rating für die Sanki Service-Aktie. Der RSI7 beträgt 45,71, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 einen Wert von 50,07 aufweist und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt die technische Analyse, der Relative Strength-Index und das Sentiment in den sozialen Medien eine neutrale Bewertung für die Sanki Service-Aktie.