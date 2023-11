Sankirvice Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Sanki Service Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 1059,56 JPY erreicht, während der aktuelle Kurs 1123 JPY beträgt. Dies ergibt eine Distanz von +5,99 Prozent zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1079,54 JPY, was einer Distanz von +4,03 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Sanki Service-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 27, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Für die letzten 25 Handelstage ergibt sich eine weniger volatile Bewertung, die als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Sanki Service neutral sind. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass über Sanki Service in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde, ohne deutlich positive oder negative Trends. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.