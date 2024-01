Sanjiu Yigong Biopharmaceutical and Chemical-Anleger wird’s freuen!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Pacific Shuanglin Bio-pharmacy ist insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es zeigt sich, dass in den letzten Tagen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer insgesamten Einschätzung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Pacific Shuanglin Bio-pharmacy derzeit bei 22,28 CNH. Der Aktienkurs selbst lag bei 27,24 CNH, was einem Abstand von +22,26 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 26,12 CNH angenommen, was einer Differenz von +4,29 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Alles in allem ergibt sich hieraus eine Gesamtbewertung von "Gut".

Im Branchenvergleich konnte Pacific Shuanglin Bio-pharmacy in den letzten 12 Monaten eine Performance von 47,75 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt nur um 0,36 Prozent gestiegen, was einer Outperformance von +47,39 Prozent entspricht. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor konnte das Unternehmen eine Überperformance von 49,61 Prozent im Vergleich zur mittleren Rendite von -1,86 Prozent erzielen. Dies führt zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für die Pacific Shuanglin Bio-pharmacy liegt der Wert aktuell bei 58,27, was als neutral eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 47, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit auch hier eine Einstufung von "Neutral" für die RSI.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Stimmung unter den Anlegern positiv ist und auch die technische Analyse sowie der Branchenvergleich auf eine gute Performance der Aktie hinweisen.