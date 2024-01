Sanjiang Shopping Club Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Sanjiang Shopping Club-Aktie liegt derzeit bei 53, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigt diese Einschätzung, da er mit einem Wert von 67,34 ebenfalls auf "Neutral" steht.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten 30 Tagen keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert. Aus diesem Grund erhält die Sanjiang Shopping Club-Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor hat die Sanjiang Shopping Club-Aktie eine Rendite von 4,38 Prozent erzielt, was mehr als 15 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" hat die Aktie eine Rendite von 18,35 Prozent erzielt, was ebenfalls überdurchschnittlich ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sanjiang Shopping Club-Aktie bei 12,01 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 10,86 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie mit -9,58 Prozent unter dem GD200 liegt und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch im Vergleich zum GD50 der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einem Abstand von -5,48 Prozent im "Schlecht"-Bereich. Insgesamt erhält die Aktie daher in der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.