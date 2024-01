Sanix Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Sanix Aktie: Anleger-Stimmung, Technische Analyse und Sentiment

In den letzten zwei Wochen wurde die Sanix Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert befasst haben. Die Diskussionen behandelten überwiegend neutrale Themen rund um die Aktie, was zu der Einschätzung einer "neutralen" Anleger-Stimmung führte.

Bei der technischen Analyse der Aktie wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sanix-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 319,83 JPY, was nur leicht über dem letzten Schlusskurs von 316 JPY liegt. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "neutral" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 338,78 JPY, was unter dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "schlechten" Bewertung der Aktie führt. Zusammenfassend wird die Sanix-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "neutralen" Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Sanix zeigt eine Ausprägung von 29,41, was zu einer Bewertung als "gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 76,15, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung als "schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung der Aktie als "neutral".

Zusätzlich wurde das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie analysiert. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "neutralen" Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Sanix weist laut der Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "neutralen" Einschätzung führt. Insgesamt lässt sich daraus ableiten, dass die langfristige Stimmungslage bezüglich der Sanix Aktie als "neutral" eingestuft wird.