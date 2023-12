Sanix Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Sanix diskutiert. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength-Index stuft die Aktie von Sanix als Neutral-Titel ein. Der RSI7-Wert beträgt 85,29, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25-Wert von 63,13 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich für Sanix in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnitts eine "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sanix-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 318,5 JPY, während der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bei 338,82 JPY liegt. Dies führt zu einem unterschiedlichen Rating, wobei die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen wird.