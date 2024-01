Sanix Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die technische Analyse der Sanix-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 318,88 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 315 JPY liegt, was einem Unterschied von -1,22 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bei 338,44 JPY, wobei der letzte Schlusskurs um -6,93 Prozent darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich somit für die einfache Charttechnik eine Gesamtbewertung der Sanix-Aktie als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Sanix neutral diskutiert, und in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aus diesem Stimmungsbild ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Sanix über einen längeren Zeitraum deuten auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und entspricht somit ebenfalls einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher für Sanix in diesem Punkt die Einstufung als "Neutral".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Sanix-Aktie ein Neutral-Titel. Der RSI7-Wert beträgt 78,95, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 63,19 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.