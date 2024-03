Sangoma Technologies Aktie: Hammer Entwicklung!

Die technische Analyse für Sangoma-Aktien betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell zeigt der RSI einen Wert von 12,77, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 15, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hindeutet und daher ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Sangoma. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass über Sangoma mehr diskutiert wurde als normal und eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei an fünf Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Sangoma gesprochen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Sangoma-Aktie 4,68 CAD, während der aktuelle Kurs bei 6,25 CAD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +33,55 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 4,47 CAD, was einen Abstand von +39,82 Prozent ergibt und daher ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.