Sangetsu Aktie: Der nächste große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen widerspiegelt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Sangetsu liegt bei 20,34, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 31,4 und wird als "Neutral" betrachtet. Zusammenfassend ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Sangetsu liegt bei 2818,4 JPY, was zu einer "Gut"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 3610 JPY liegt und somit einen Abstand von +28,09 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 3169,46 JPY, was einer Differenz von +13,9 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Sangetsu in sozialen Medien. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Sangetsu wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Sangetsu auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.