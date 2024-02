Sangetsu Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Für die Sangetsu-Aktie liegt der RSI bei 28,43, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine Bewertung von "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 35, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Sangetsu-Aktie in dieser Kategorie daher eine Bewertung von "Gut".

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktien von Sangetsu werden auch anhand der langfristigen Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Sangetsu-Aktie ergab die Untersuchung, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Sangetsu zeigt kaum Änderungen und entspricht somit einem "Neutral"-Rating. Daher wird der Sangetsu-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt eine besonders positive Anleger-Stimmung bei Sangetsu. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse, die Aufschluss über die aktuellen Trendbewegungen gibt, betrachtet den gleitenden Durchschnitt über 50- und 200-Tage. Für die Sangetsu-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 2832,13 JPY, während der aktuelle Schlusskurs bei 3620 JPY liegt. Dies zeigt eine positive Abweichung von +27,82 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Gut". Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3198,96 JPY, was ebenfalls über dem letzten Schlusskurs liegt und zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Sangetsu-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.