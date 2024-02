Sangetsu Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und das Interesse an Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann dazu führen, dass sich die Einschätzungen für Aktien verändern. Bei Sangetsu wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb das Signal als "Neutral" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie von Sangetsu ebenfalls als neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Sangetsu-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 8,82 und ein Wert für den RSI25 von 29,58, was zu einem Gesamtranking von "Neutral" führt.

Aus technischer Sicht erhält die Sangetsu-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Tage liegt bei 2787,73 JPY, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 3400 JPY lag, was einen Unterschied von +21,96 Prozent darstellt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3111,08 JPY liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In den sozialen Medien wurde Sangetsu in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt die Einstufung als "Neutral".