Sangetsu Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Faktor bei der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert für Sangetsu bei 58,4, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 50, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt dies eine Gesamteinstufung des RSI von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Sangetsu in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird ebenfalls als neutral eingestuft. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Sangetsu einen Wert von 2609,64 JPY erreicht, während der aktuelle Kurs bei 2843 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +8,94 Prozent, was eine Bewertung von "Gut" ergibt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 2845,08 JPY, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Die weichen Faktoren wie das Sentiment und der Buzz zeigen ebenfalls eine neutrale Einschätzung für Sangetsu. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung hat kaum Veränderungen gezeigt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.