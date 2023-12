Sangetsu Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Sangetsu-Aktie erhält neutrale Bewertung von Anlegern

In den letzten beiden Wochen wurde die Sangetsu-Aktie von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so das Ergebnis der Auswertung von diversen Kommentaren und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Auch die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt ein neutrales Rating, da der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 35 aufweist und somit weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen zeigt eine Überverkauft-Situation und erhält daher ein "Gut"-Rating.

Auch hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Sangetsu. Die Aktie erhält daher auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Die technische Analyse zeigt einen Durchschnitt von 2647,46 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 3040 JPY, was eine positive Abweichung von 14,83 Prozent darstellt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 2870,1 JPY über dem gleitenden Durchschnitt und erhält somit ein "Gut"-Rating.

Zusammenfassend erhält die Sangetsu-Aktie sowohl aus Sicht der Anleger als auch aus technischer Analyse eine neutrale bis positive Bewertung.