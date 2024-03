Sangetsu Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Sangetsu betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt bei 70,73 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 49,12, was darauf hindeutet, dass Sangetsu weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral" Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Sangetsu mit 3280 JPY momentan um -1,54 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +12,87 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung als "Gut" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Sangetsu zeigen eine durchschnittliche Aktivität und nur geringe Veränderungen, was zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Schließlich haben die Analysten die Stimmung auf den sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer "Gut" Bewertung in Bezug auf die Stimmung führt. Somit wird Sangetsu hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.