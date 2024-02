Sangamo Therapeutics Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Sangamo Therapeutics eine Performance von -86,4 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt um -11,56 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Sangamo Therapeutics im Branchenvergleich um -74,84 Prozent unterperformt hat. Der Gesundheitspflege-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -6,7 Prozent, wobei Sangamo Therapeutics um 79,7 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating für Sangamo Therapeutics in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz kann man über einen längeren Zeitraum die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Dabei hat die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Sangamo Therapeutics in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Im Vergleich zur Biotechnologie-Branche schüttet Sangamo Therapeutics auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,5 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,5 % ist. Der niedrigere Ertrag führt zur Einstufung "Schlecht".

In den letzten zwei Wochen wurde Sangamo Therapeutics von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher erlaubt die Anleger-Stimmung die Einstufung als "Gut". Insgesamt führt die Messung der Anleger-Stimmung zu einer "Gut"-Einstufung für Sangamo Therapeutics.