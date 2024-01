Haben die China Gas-Chefs damit gerechnet?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Gas beträgt derzeit 10, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 11,34 für Gasversorgungsunternehmen unter dem Durchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie laut fundamentalen Kriterien unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

In den letzten 12 Monaten erzielte China Gas eine Performance von -11,93 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche durchschnittlich um -17,85 Prozent fielen. Dadurch ergibt sich eine Outperformance von +5,93 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der China Gas-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 25,23 HKD lag. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 23,8 HKD, was einer Abweichung von -5,67 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der letzte Schlusskurs im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 24,5 HKD liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die China Gas-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt China Gas mit 4,36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,81 Prozent für Gasversorgungsunternehmen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Redaktion für die Dividendenpolitik der Aktie.

China Gas kaufen, halten oder verkaufen?

