Sangamo Therapeutics Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Im vergangenen Jahr haben 2 Analysten die Aktie von Sangamo Therapeutics bewertet, wobei beide Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine neutralen oder negativen Bewertungen, was das durchschnittliche Rating der Aktie auf "Gut" festlegt. Im Durchschnitt wird ein Kursziel von 14 USD für die Aktie prognostiziert, was einem potenziellen Anstieg um 1172,73 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 1,1 USD entspricht. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie von den Analysten als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf Stimmung und Kommunikation in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei Sangamo Therapeutics festgestellt. Daher wird die Stimmung als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat allerdings leicht abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Aus technischer Sicht wird die Aktie von Sangamo Therapeutics positiv bewertet, da der Schlusskurs am letzten Handelstag sowohl über dem 200-Tages- als auch dem 50-Tages-Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Kennzahlen erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Sangamo Therapeutics eingestellt waren. Dies spiegelt sich auch in den positiven Nachrichten über das Unternehmen der letzten ein bis zwei Tage wider. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse wird die Aktie von den Anlegern ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bewertet.